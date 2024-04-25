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В Красноярске хотят запретить Инстасамку за аморальность песен

Депутат из Красноярска Дюков призвал запретить концерт Инстасамки на VK Fest

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат из Красноярска Вячеслав Дюков заявил, что потребовал исключить певицу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) и музыканта Ramil из списка артистов на предстоящем VK Fest. Этим политик поделился на своей странице во «ВКонтакте».

«А также [выступил] с мнением об исключении из состава выступающих Instasamka и Ramil, имеющих в своем репертуаре абсолютно аморальные по содержанию песни, по нашему мнению абсолютно не нужных нашим гражданам», — заявил он.

По словам Дюкова, с подобной инициативой он выступил на заседании фракции «Единой России» в Горсовете Красноярска. Коллеги, подчеркнул депутат, поддержали его единогласно.

До этого Дюков оказался в центре политического скандала после заседания комиссии по местному самоуправлению, где обсуждали план набора контрактников в 2024 году. В числе прочего он заявил, что среди подписавших контракт для участия в СВО «в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее». Это вызвало негативную реакцию со стороны местных властей и стало поводом для разбирательства на комиссии по этике.

Позднее депутат заявил о признании вины и согласии с решением об исключении из партии. Он также отметил, что останется во фракции «ЕР» и продолжит работу в Горсовете.

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