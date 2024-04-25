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Варнава объяснила, зачем купила дом в Батуми за 15 млн рублей

Актриса Екатерина Варнава приобрела дом в Грузии, чтобы проводить там отпуск

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РИА «Новости»

Актриса и комикесса Екатерина Варнава подтвердила, что приобрела недвижимость в Грузии и заявила, что планирует проводить в новом доме отпуск. Этим артистка поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Всегда любила смотреть на гладь моря, с восхищением засматривалась на горы и с удовольствием мечтаю под сказочные закаты. Чтобы не выбирать, где проводить отпуск и куда можно будет сбегать от городской суеты, решилась и приобрела в Батуми», — призналась она.

По словам знаменитости, в той местности, где она купила дом, чистый воздух и море. Она решилась на покупку в свой день рождения.

До этого стало известно, что Варнава купила недвижимость в Грузии за 15 млн рублей. Отмечалось, что знаменитость приобрела апартаменты в комплексе пятизвездочных отелей Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Актриса выбрала квартиру на пятом этаже корпуса «Aqua».

Сообщалось, что певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и спортсмен Хабиб Нурмагомедов также купили апартаменты в комплексе.

Екатерина Варнава начала свою юмористическую карьеру в 2003 году, выступая в команде КВН «Свои секреты». Она получила наибольшую известность в 2008 году, когда стала участницей проекта Comedy Woman.

Ранее Ольга Бузова потребовала недвижимость за «Дом-2».

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