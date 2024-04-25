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Лерчек решила продать дом размером с торговый центр из-за развода

Super: блогерша Лерчек продает очередной дом за $21 млн на фоне развода

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее супруг Артем выставили на продажу свой недостроенный особняк в элитном коттеджном поселке Агаларов Эстейт. Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, недвижимость звездной семьи стоит $21 млн (почти 2 млрд рублей по нынешнему курсу. — Прим. «Газеты.Ru»). Площадь особняка составляет 3208 квадратных метров, что сопоставимо с размерами торгового центра. Они планировали оборудовать недвижимость 7 спальнями, 12 санузлами, бассейном, хаммамом, тренажерным залом, кинотеатром, джакузи и гаражом на 7 машиномест.

О том, что Лерчек разводится с Артемом Чекалиным, стало известно 19 марта. Блогерша намекала на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем. В апреле сообщалось, что решили продать дом, в котором проходили обыски во время уголовного дела против звездной четы.

В марте 2023 года знаменитость стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождении».

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