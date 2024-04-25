Зависимый от порно Канье Уэст планирует открыть студию

Рэпер Канье Уэст планирует открыть собственную порностудию и уже ведет переговоры по этому поводу. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, возможная студия эротического контента исполнителя будет называться Yeezy Porn — и она станет лишь частью подразделения развлечений для взрослых компании Yeezy. Как рассказал представитель артиста, Уэст уже разговаривал с ветераном порнобизнеса Майком Мозом, чтобы тот стал главой нового крыла. Отмечается, что студию могут открыть уже летом.

TMZ подчеркивает, что Моз работал продюсером взрослого контента больше 10 лет, а до этого занимался кастингом и прочим в той же индустрии.

В сентябре 2022 года Уэст признался, что «зависимость от порно» разрушила его семью с Ким Кардашьян. Через несколько месяцев после развода с Кардашьян рэпер женился на архитекторе Бьянке Цензори. Они заключили договор 20 декабря 2022 года.

На прошлой неделе Уэст оказался в центре скандала. Мужчина написал заявление на рэпера за то, что тот ударил его по лицу 16 апреля. Музыкант утверждает, что неизвестный приставал к его супруге, модели Бьянке Цензори. Представители артиста заявили, что незнакомец засунул руку под платье девушки. Он также якобы схватил ее за талию и отправил воздушные поцелуи.

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