Стало известно об операции Ольги Бузовой

Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский попросил поклонников певицы не беспокоиться за нее на фоне информации о том, что звезда находится в больнице. Его цитирует издание Super.ru.

«В эти дни у нее проходит плановая операция», — признался он.

При этом Богославский не уточнил, какое именно хирургическое вмешательство предстоит исполнительнице.

До этого Бузова в Telegram-канале сообщила, что легла в больницу, поэтому «немного пропадет из сети». К своему посту артистка приложила фото из палаты. На снимке певица запечатлела себя без макияжа и с убранными в косичку волосами. Она была одета в голубую пижаму в белую полоску.

Недавно Бузова потребовала дом от ТНТ. Звезда объяснила, что во время участия в программе «Дом-2», она должна была получить недвижимость, так как построила на телепроекте любовь. Артистка уточнила, что она и Роман Третьяков были единственной парой на проекте.

В 2004 году Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай».

Ранее Айза захотела подать второй иск на алименты к Гуфу.