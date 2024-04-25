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Прохор Шаляпин о Киркорове: «Не хочу хвалить»

Певец Прохор Шаляпин признался, что завидует мышлению и психике Киркорова

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин назвал Филиппа Киркорова талантливым артистом, отметив, что завидует некоторым его качествам. Слова исполнителя передает NEWS.RU.

«Я не могу не признать это, несмотря на то, что мне многому хотелось бы научиться в плане психики. Но это мозг, это дается природой. Его мышление, если мы в 3D видим с вами мир, то он — в 100D, такой мозг», — подчеркнул Шаляпин.

Певец отметил, что ему же природа дала много внешних особенностей и добавил, что большего и не надо. По словам Шаляпина, ему хочется отдыхать и ездить в круизы, так как он осознает конечность жизни.

Недавно Филипп Киркоров рассказал, что построил гостевой дом с восьмью спальнями. Каждая комната посвящена определенной тематике — к примеру, Британии, Франции, Болгарии и Бали. Певец отметил, что мог бы разместить в своем жилье всех членов жюри шоу «Маска». По словам исполнителя, в комнате «Бали» он бы поселил свою коллегу Регину Тодоренко. Он добавил, что причиной его решения стало то, что в ней больше места.

Ранее Бузова потребовала дом от ТНТ.

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