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В Иране состоялась премьера фильма «Опьяненные любовью» с Ханде Эрчел

В Иране прошла премьера фильма «Опьяненные любовью» с Ханде Эрчел в главной роли

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handemiyy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Иране состоялась премьера исторического фильма «Опьяненные любовью», в котором звезда турецких сериалов «Постучись в мою дверь» и «Совершенно другой» Ханде Эрчел сыграла Кимью Хатун. Об этом сообщает TheGirl.

Отмечается, что картина прошла непростой путь. В Иране вызвал возмущение тот факт, что на роль главной героини была выбрана турецкая актриса. В результате выход фильма откладывался в течение трех лет. Несмотря на протесты, Эрчел все-таки сыграла Кимью Хатун. Помимо нее в картине были задействованы и другие известные турецкие актеры: Бенсу Сорал, Ибрагим Челиккол, Боран Кузум и другие.

Премьера картины должна была состояться сразу после финала сериала «Постучись в мою дверь», но из-за скандала выход фильма был отложен до 24 апреля 2024 года, когда в Иране все же состоялась премьера фильма «Опьяненные любовью».

Когда поклонники Эрчел из России и других стран смогут увидеть ее новую работу, пока неизвестно.

До этого Эрчел раскритиковали за фото еды в Рамадан.

Ранее звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел устроила фотосессию с торчащими трусами.

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