Летучая рассказала о самочувствии после травмы ноги

Телеведущая Елена Летучая призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что чувствует себя прекрасно, несмотря на травму ноги.

Летучая рассказала, что столкнулась с проблемами во время путешествия на остров Сокотра. Она не сообщила подробности инцидента. Телеведущей сделали серьезную операцию. Она понадеялась, что после нее нога будет в порядке.

Летучая отметила, что несмотря на травму продолжает выходить в свет. Она планирует выйти на дорожку закрытия ММКФ. По ее мнению, в жизни нет никаких преград.

«Я выхожу сейчас на своих гламурных костылях и все предписания врача выполняю безусловно. Мне можно передвигаться, поэтому я решила, что буду делать это с лоском», — поделилась звезда.

В своих социальных сетях Летучая публиковала снимки на костылях, которые украшены стразами. Известно, что на таких же костылях ходила коллега Летучей Лера Кудрявцева.

В феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Ранее Кудрявцева впервые пришла в зал после перелома.