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Летучая рассказала о самочувствии после травмы ноги

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что получила травму на острове Сокотра

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elenapegas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Елена Летучая призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что чувствует себя прекрасно, несмотря на травму ноги.

Летучая рассказала, что столкнулась с проблемами во время путешествия на остров Сокотра. Она не сообщила подробности инцидента. Телеведущей сделали серьезную операцию. Она понадеялась, что после нее нога будет в порядке.

Летучая отметила, что несмотря на травму продолжает выходить в свет. Она планирует выйти на дорожку закрытия ММКФ. По ее мнению, в жизни нет никаких преград.
«Я выхожу сейчас на своих гламурных костылях и все предписания врача выполняю безусловно. Мне можно передвигаться, поэтому я решила, что буду делать это с лоском», — поделилась звезда.

В своих социальных сетях Летучая публиковала снимки на костылях, которые украшены стразами. Известно, что на таких же костылях ходила коллега Летучей Лера Кудрявцева.

В феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Ранее Кудрявцева впервые пришла в зал после перелома.

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