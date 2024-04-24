Ольга Орлова заявила, что не пустит невестку жить в свой дом

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не готова принять невестку жить в свой дом.

Орлова считает, что молодые должны жить отдельно. Артистка готова делить быт только с мужем и детьми.

«С другими семьями жить неправильно. Это всегда неудобно», — объяснила певица.

Сын Орловой Артем Карманов родился в 2001 году. Он появился на свет в союзе певицы и бизнесмена Александра Карманова. На данный момент сын артистки живет вместе с матерью и ее новым мужем Валерием. Орлова не раз признавалась, что у нее хорошие отношения с Артемом.

В августе 2023-го телеведущая рассказала, что у сына есть претензии к ее воспитанию. Звезда призналась, что ее сын не считает ее идеальным родителем. По словам артистки, Артем видит ее очень требовательным человеком.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. 6 февраля 2023 года исполнительница родила дочь Анну. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина.

Ранее Ольга Орлова раскрыла, как поступит в случае банкротства мужа.