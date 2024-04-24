Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд

Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце к Павлу Прилучному. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечает источник, в пресс-службе отказались делиться подробностями дела, так как оно затрагивает несовершеннолетних детей Муцениеце и Павла Прилучного.

По данным «СтарХит», ранее судом были истребованы выписки с банковских счетов Прилучного и справки о его доходах.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

1 ноября 2023 года Муцениеце подала иск против Прилучного. Артистка потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. Актриса планировала получать 30% заработка Павла Прилучного на алименты сыну и дочери до 2031 года — пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, тогда сумма снизится до 25%.

В декабре Муцениеце отказалась от иска к актеру Прилучному о взыскании алиментов на содержание двоих детей.

В феврале 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Муцениеце разорвала мирное соглашение с Прилучным.

Муцениеце снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты равные 1/3 дохода актера. По данным издания, актрису не устроило то, что она получает 100 тысяч рублей от Прилучного на содержание их общих детей при том, что заработок актера составляет несколько миллионов рублей.

Ранее Александр Розенбаум рассказал о дополнительном источнике дохода.