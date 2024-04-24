Басков о свиданиях: «Я матерый волк»

Певец Николай Басков признался, что ему нужно пообщаться с девушкой, прежде чем думать об интимной связи с предполагаемой избранницей. Его слова передает NEWS.RU.

«Ну, не на первом свидании [раздевать]. Меня больше вдохновляют мозги, я уже говорил об этом», — заявил артист.

Он рассказал также, что совершенно нормально относится к откровенным фотосессиям девушек. Изначально исполнитель пошутил, что именно по подобным снимкам и выбирает будущих возлюбленных, но затем его попросили «ответить серьезно».

«Знаешь, как интересно? Человека сначала ты увидел, потом надо куда-то сходить вместе, поболтать. Я матерый волк», — поделился Басков.

До этого исполнитель хвастался, что у него нет проблем с нехваткой внимания от женщин. Он пояснил, что считает себя молодым, красивым и состоятельным, и подытожил фразой: «Что еще надо?»

Басков добавил, у каждого человека есть потребность во внимании — людям важно вызывать эмоции у других, причем это могут быть как отрицательные, так и положительные чувства. Он, например, считает прекрасным то, что вызывает эмоции у людей.

Ранее девушке сделали предложение на концерте Басты.