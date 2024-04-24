Киркоров откажется от шумной вечеринки на свой день рождения

Певец Филипп Киркоров признался, что не планирует устраивать шумную вечеринку на свой день рождения, так как поводов для веселья в этот день мало. Слова звезды передает издание Super.ru.

«Хотелось бы побыть дома. В этот день будет 30 лет как не стало моей мамы. Праздника особо никогда не получалось, я его искусственно создавал», — рассказал исполнитель.

Он добавил, что 30 апреля будет 40 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле». По словам Киркорова, он планирует побыть в свой день рождения без камер, публичности и внимания. Звезде исполняется 57 лет.

Накануне сообщалось. что Киркоров впервые выступит в Кремле после скандала с «голой» вечеринкой. Концерт в Государственном Кремлевском дворце пройдет по случаю 50-летия БАМа (Байкало-Амурская магистраль). Киркоров споет на мероприятии композицию «Полетели».

20 декабря 2023 года Киркоров принял участие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом.

В феврале исполнитель съездил в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Ранее друг Пугачевой обвинил Галкина в отъезде артистки из России.