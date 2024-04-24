Звезда «Друзей» рассказала, что носит подгузники из-за заболевания

Актриса, звезда сериалов «Друзья» и «Прощай навсегда» Кристина Эпплгейт призналась, что страдает от саповируса из-за того, что съела салат с чужими фекалиями. Слова артистки передает издание E!Online.

«Я проснулась в три часа ночи в луже [фекалий]. Не знаю, как это произошло, но менять простыни ночью – совсем не весело, еще с учетом моего рассеянного склероза. Но это привело к тому, что теперь я ношу подгузники», — призналась звезда.

Знаменитость рассказала, что изначально заболела коронавирусом, однако позднее обнаружила у себя «более серьезные симптомы», связанные с ЖКТ, а также учащенным сердцебиением. Эпплгейт поделилась, что затем у нее обнаружили саповирус в анализе кала.

«Это когда вы проглатываете чужие фекалии», — пояснила актриса.

Звезда считает, что подхватила вирус в салате, который брала на вынос из ресторана. По словам женщины, заведение, как ей известно, уже закрывается, однако по несвязанной с нарушением санитарных норм причине.

Кристине Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз в 2021 году. В конце марта артистка рассказывала, что у нее нашли 30 поражений головного мозга.

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