Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Друзей» рассказала, что носит подгузники из-за заболевания

Актриса Кристина Эпплгейт заболела вирусом после того, как съела чужие фекалии

close
100%
Jordan Strauss/AP

Актриса, звезда сериалов «Друзья» и «Прощай навсегда» Кристина Эпплгейт призналась, что страдает от саповируса из-за того, что съела салат с чужими фекалиями. Слова артистки передает издание E!Online.

«Я проснулась в три часа ночи в луже [фекалий]. Не знаю, как это произошло, но менять простыни ночью – совсем не весело, еще с учетом моего рассеянного склероза. Но это привело к тому, что теперь я ношу подгузники», — призналась звезда.

Знаменитость рассказала, что изначально заболела коронавирусом, однако позднее обнаружила у себя «более серьезные симптомы», связанные с ЖКТ, а также учащенным сердцебиением. Эпплгейт поделилась, что затем у нее обнаружили саповирус в анализе кала.

«Это когда вы проглатываете чужие фекалии», — пояснила актриса.

Звезда считает, что подхватила вирус в салате, который брала на вынос из ресторана. По словам женщины, заведение, как ей известно, уже закрывается, однако по несвязанной с нарушением санитарных норм причине.

Кристине Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз в 2021 году. В конце марта артистка рассказывала, что у нее нашли 30 поражений головного мозга.

Ранее неизлечимо больная Селин Дион рассказала о возвращении на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами