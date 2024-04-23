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Назван гонорар Дмитрия Нагиева

Продюсер Картозия заявил, что Нагиев получает 5 млн рублей за съемочный день

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и создатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал в беседе с kp.ru, что актер Дмитрий Нагиев получает пять миллионов рублей за один съемочный день.

По словам Картозии, Нагиев требует с проекта гарантию, что съемочных дней должно быть не меньше четырех.

«Как говорят у них в Петербурге, «двадцать лямов или пусть эту [фигню] Кологривый играет». Тем более, что Кологривый мог бы сыграть маньяка Чикатило и без грима, и без сценария. Своими словами», — заявил продюсер.

Картозия уточнил, что Нагиев может сделать исключения для некоторых режиссеров. По словам продюсера, актер сыграл у Сарика Андреасяна примерно за три-четыре млн рублей в день.

«Почему? Потому что Сарик умеет ухаживать за артистами. Как рассказывают его исполнительные продюсеры, Андреасян дарит актерам одежду со съемок, вкусно кормит, делает подарки, идет навстречу пожеланиям больших звезд», — отметил Картозия.

В апреле Дмитрий Нагиев появился на съемках нового кинопроекта в Сочи. Экс-ведущего шоу «Голос» заметили на съемках в компании Олега Тактарова, Надежды Сысоевой и Софьи Каштановой.

Ранее Дмитрий Нагиев нашел подработку в Дубае.

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