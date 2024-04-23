Друг Пугачевой обвинил Галкина в отъезде артистки из России

Музыкант Александр Левшин заявил в беседе с mk.ru, что в отъезде Аллы Пугачевой из России виноват ее супруг — Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

Левшин признался, что перестал называть Галкина по имени. Артист дал пародисту прозвище «Муж номер пять». По его мнению, комик девальвировался как личность и как человек для миллионов людей.

«Но я не могу это распространять в полной мере на Аллу, потому что она, как мать, как женщина, как жена создала это гнездо больше двадцати лет назад. И она дорожит семьей. Можно ли осуждать женщину в таком случае, я не знаю», — заявил музыкант.

Как отметил Левшин, ему жаль, что Пугачева «вляпалась в эту историю». Он назвал Примадонну талантливой певицей.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Галкиным и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее продюсер заявил о возвращении Аллы Пугачевой в Россию.