Звезда «Хэппи-энда» объяснила, почему не становилась матерью до 32 лет

Актриса Анна Пескова призналась в беседе с NEWS.ru, что изначально планировала завести ребенка только после 32 лет.

Пескова объяснила, что была не готова к материнству до этого возраста. Артистка считает неправильным мнение, что женщина должна обязательно родить до 30 лет. По ее мнению, дамы должны сами выбирать, когда заводить малыша.

«Ну а что, если она родит в 35? Даже если в 40 родит, это ее личная жизнь. Это ее организм, это ее судьба. Только она имеет право распоряжаться, как считает нужным», — поделилась актриса.

В 2014 году Анна Пескова познакомилась с Дмитрием Пристансковым, который на тот момент работал в ПАО «Норникель» в должности директора федеральных и региональных программ. В 2016-м пара сыграла свадьбу. А в 2017 году актриса родила дочь Анастасию.

Пескова дебютировала в кино в 2008-м, сыграв эпизодическую роль в сериале «Литейный». В ее фильмографии более 50 ролей. Она снималась в таких проектах, как «Тест на беременность», «Хэппи-энд», «Летчик», «Донбасс. Окраина», «Пять минут тишины».

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