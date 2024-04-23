Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирена Понарошку рассказала о желании сделать пластику в молодости

Телеведущая Ирена Понарошку призналась, что хотела сделать пластику в молодости

close
100%
irenaponaroshku/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ирена Понарошку призналась в беседе с NEWS.ru, что мечтала в школьные годы сделать пластическую операцию.

Понарошку рассказала, что хотела изменить в себе все. Она планировала увеличить бюст после школы, уменьшить нос и сделать себе большие и накачанные икры. Однако вместо пластики телеведущая решила приобрести себе автомобиль.

«Так удивительно, что сейчас мне 42 (года) и я гораздо более довольна собой. Сейчас мне кажется, что у меня божественные икры, прекрасная грудь, отличный нос. И я очень рада, что тогда не сглупила, не начала копить на пластические операции, а купила себе машину», — поделилась телеведущая.

Понарошку отметила, что майские праздники планирует провести на ретрите, чтобы восстановить свое ментальное и физическое здоровье. Телеведущая отметила, что на женскую красоту влияет множество факторов.

«Хочется сказать, что это всегда красота изнутри — душевная, сердечная, но я считаю, что женская красота — это все и сразу. Это и забота о себе, это и одежда красивая, красивые украшения, которые создают настроение. Безусловно, забота о ментальном здоровье. Это и окружение себя приятными, ценными и дорогими людьми, которые обогащают, а не истощают», — рассказала звезда.

Ранее Лепс заявил об интимной пластике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами