Ирена Понарошку рассказала о желании сделать пластику в молодости

Телеведущая Ирена Понарошку призналась в беседе с NEWS.ru, что мечтала в школьные годы сделать пластическую операцию.

Понарошку рассказала, что хотела изменить в себе все. Она планировала увеличить бюст после школы, уменьшить нос и сделать себе большие и накачанные икры. Однако вместо пластики телеведущая решила приобрести себе автомобиль.

«Так удивительно, что сейчас мне 42 (года) и я гораздо более довольна собой. Сейчас мне кажется, что у меня божественные икры, прекрасная грудь, отличный нос. И я очень рада, что тогда не сглупила, не начала копить на пластические операции, а купила себе машину», — поделилась телеведущая.

Понарошку отметила, что майские праздники планирует провести на ретрите, чтобы восстановить свое ментальное и физическое здоровье. Телеведущая отметила, что на женскую красоту влияет множество факторов.

«Хочется сказать, что это всегда красота изнутри — душевная, сердечная, но я считаю, что женская красота — это все и сразу. Это и забота о себе, это и одежда красивая, красивые украшения, которые создают настроение. Безусловно, забота о ментальном здоровье. Это и окружение себя приятными, ценными и дорогими людьми, которые обогащают, а не истощают», — рассказала звезда.

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