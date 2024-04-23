Перенесший инсульт Шура ощипывает кур на рынке

Певца Шуру засняли в Балашихе, когда артист снимался в одной из телевизионных передач для «Муз-ТВ». Об этом сообщает местное издание Regions.ru.

На одном из фото, отмечает канал, певца запечатлели во время ощипывания кур на строительном рынке. Директор исполнителя Павел Депершмидт подтвердил, что музыкант был на рынке ради съемок в реалити-шоу. При этом мужчина не стал раскрывать деталей проекта, подчеркнув, что это станет сюрпризом для поклонников.

Издание добавляет, что во время съемок Шура вел себя дружелюбно и фотографировался со всеми желающими, а его речь восстановилась после перенесенного инсульта.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что у Шуры случился микроинсульт. Это произошло во время отдыха в Крыму: за несколько дней до приступа Шура чувствовал себя плохо, стал хуже видеть и с трудом разговаривал. Из-за проблем со здоровьем артисту пришлось отменить запланированные концерты. При этом певец не рассказывал о своем ухудшении состояния никому, кроме близких.

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