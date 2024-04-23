Юрист рассказал, зачем Пугачева собирается в Россию

Адвокат Андрей Князев предположил, что певица Алла Пугачева вернется в Россию ради документов на замок в Грязи. Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Думаю, Алла Борисовна собирается приехать и переоформить замок с мужа на себя из-за его статуса иноагента», — заявил защитник.

С похожим мнением в конце апреля выступил продюсер Илья Саглиани. Он подчеркнул, что артистка планирует «исключить потери недвижимости».

10 апреля знакомые Пугачевой признались в беседе с kp.ru, что исполнительница планирует приехать в Россию уже в нынешнем году. По их словам, визит исполнительницы будет недолгим — певица приедет всего на день летом, чтобы «проведать свою недвижимость».

В сентябре 2022 года Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности». В октябре того же года юморист и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль.

Ранее экс-депутат Госдумы Худяков раскрыл происхождение детей Пугачевой и Галкина.