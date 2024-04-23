Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, зачем Пугачева собирается в Россию

Адвокат Князев заявил, что Пугачева вернется в Россию из-за документов на замок

close
100%
Global Look Press/РИА «Новости»

Адвокат Андрей Князев предположил, что певица Алла Пугачева вернется в Россию ради документов на замок в Грязи. Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Думаю, Алла Борисовна собирается приехать и переоформить замок с мужа на себя из-за его статуса иноагента», — заявил защитник.

С похожим мнением в конце апреля выступил продюсер Илья Саглиани. Он подчеркнул, что артистка планирует «исключить потери недвижимости».

10 апреля знакомые Пугачевой признались в беседе с kp.ru, что исполнительница планирует приехать в Россию уже в нынешнем году. По их словам, визит исполнительницы будет недолгим — певица приедет всего на день летом, чтобы «проведать свою недвижимость».

В сентябре 2022 года Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности». В октябре того же года юморист и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль.

Ранее экс-депутат Госдумы Худяков раскрыл происхождение детей Пугачевой и Галкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами