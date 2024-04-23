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Группа «Любэ» получила подарок от президента Монголии

ТАСС: президент Монголии отправил подарок к 35-летию группы «Любэ»

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Александр Вильф/РИА Новости

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух отправил подарок к 35-летию российской группы «Любэ». Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе монгольского главы.

Подарок посольство Монголии в РФ передало солисту группы Николаю Расторгуеву. Артист, в свою очередь, поблагодарил президента и выразил желание снова выступить в столице Улан-Баторе. Однако, что именно монгольский лидер подарил музыкантам, в пресс-службе не уточнили.

Российская группа дала два концерта в Улан-Баторе в декабре 2017 года. Тогда организаторам выступлений пришлось открывать билетные кассы в других монгольских городах. Оба концерта прошли с аншлагом, отметил ТАСС.

До этого российский художник Никас Сафронов сообщил в беседе с Prozvezd, что ему подарили живого леопарда за 9 млн рублей на день рождения. Сафронов уточнил, что не стал отказываться от зверя и планирует его поселить в одной из своих комнат. Художник хочет гулять с ним по парку, находящемуся рядом с домом.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын стал регулярно пользоваться Aurus, который подарил ему российский коллега Владимир Путин.

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