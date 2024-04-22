Ники Минаж в лицо бросили предметом во время концерта

Рэперша Ники Минаж швырнула в толпу зрителей предмет, брошенный в нее. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на очевидцев.

Во время исполнения песни «Starships» на концерте в Детройте в Минаж полетел розовый предмет, который та сначала отбросила, а после подняла и с силой запустила назад в толпу.

После она продолжала вглядываться в зрителей, разыскивая обидчика, утверждают очевидцы.

В июне в певицу Биби Рексу бросили мобильным телефоном во время концерта в Нью-Йорке. С травмой лица артистку госпитализировали, ей наложили швы. Через пару дней после инцидента с Рексой фанат ударил по лицу певицу Аву Макс во время выступления, а после предметом бросили в Келшу Баллерини. В свою очередь, в рэпера Дрейка бросают лифчиками, и он уже собрал целую коллекцию.

Недавно певец Ник Джонас отреагировал на тренд бросать предметы в выступающих артистов.

Ранее Билли Айлиш и Ники Минаж призвали защитить музыку от искусственного интеллекта.