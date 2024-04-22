Эминем отпраздновал 16 лет трезвости

Рэпер Эминем (настоящее имя Маршалл Мэтерс) отпраздновал 16 лет трезвости. Монеткой с цифрой 16 он похвастался на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На памятной монете написаны слова «единство», «служба» и «восстановление». В комментариях его поддержали подписчики и близкие, в частности старший брат Натан Самра-Мэтерс.

«Великий наставник», — написал брат.

51-летний Эминем не раз рассказывал о своих проблемах с алкоголем и наркотиками. В 2007 году он пережил передозировку метадоном, которая едва не закончилась трагически.

После этого рэпер сохраняет трезвый образ жизни. В 2015 году в интервью Men's Journal, Эминем признавался, что во время зависимости весил 104 килограмма — из-за бесконтрольного приема аптечных препаратов он заедал проблемы с желудком большим количеством пищи.

После выхода из реабилитационного центра Эминем занялся бегом, благодаря чему научился получать удовольствие от физических нагрузок, потерял вес и восстановил качество сна.

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