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Мизулиной предложили выпустить свою рэп-песню как пример для музыкантов

Режиссер Ашуров пообещал Мизулиной спродюсировать ее личный рэп-проект

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Антон Денисов/РИА Новости

Продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров предложил помощь главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с продюсированием ее собственного проекта. По его мнению, глава ЛБИ должна записать свой трек в стиле рэп, чтобы показать пример того, какой должна быть музыка.

Так Ашуров в беседе с телеканалом «360» отреагировал на арест на концерте в Томске латвийского рэпера Платины. Его задержали после жалоб Мизулиной на «наркотический сленг» в его песнях. Ашуров согласился с запретом на пропаганду наркотиков, однако подчеркнул, что в творчестве молодежи всегда много тем о любви к деньгам, машинам, девушкам и так далее.

«Что нужно сделать? Стать артистом, записать трек, и я как продюсер могу Екатерине Михайловне в этом помочь и поддержать, и спродюсировать ее личный проект», — заявил режиссер.

Так, по его мнению, Мизулина сможет на собственном показать, каким артистом нужно быть, какая музыка должна звучать. Ашуров пообещал помочь главе ЛБИ в формировании интересного образа и написании атмосферных треков.

Напомним, томский суд решил депортировать латвийского рэпера Платину из России на родину. Полиция составила на него протоколы об употреблении наркотиков, незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в РФ.

Макс Фадеев ранее прокомментировал слухи о том, что за новой «Глюкозой» скрывается Мизулина.

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