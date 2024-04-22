Ургант выступил на дне рождения на фоне паузы в карьере

Актер и телеведущий Иван Ургант выступил на дне рождения журналистки Ксении Китаевой со своей группой Grisha Urgant. Об этом пишет Telegram-канал «Антиглянец».

Как пишет СМИ, выступление получилось очень душевным. Ургант выступил вместе со своей группой на светском мероприятии и спел несколько песен на фоне творческой паузы в карьере телеведущего.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8» (2021).

С призывом запретить фильм с Ургантом выступил активист Виталий Бородин. Он направил соответствующее обращение министру культуры России Ольге Любимовой, заявив, что снявшиеся в картине артисты якобы выражают «антироссийскую позицию».

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