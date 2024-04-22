Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киркоров рассказал, как Галкин увел у него Пугачеву

Киркоров рассказал, как ему изменяла Пугачева с Галкиным

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Знаменитый российский артист Филипп Киркоров рассказал, как разрушился его брак с Аллой Пугачевой. Артист думал, что ничто не сможет разрушить их отношения, но молодой комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) увел его избранницу, об этом он рассказал на передаче «Новые русские сенсации».

«Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — рассказал певец в эфире программы. Он отметил, что не испытывает злобы по отношению к своей бывшей жене, так как она нашла свою половинку.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 10 лет, начиная с 1994 года. Их союз окончательно распался в 2005 году.

В настоящее время Пугачева состоит в браке с Максимом Галкиным.

До этого продюсер Илья Саглиани заявил в беседе с прессой, что певица Алла Пугачева может приехать в Россию в этом году. По его словам, певица собирается оформлять на себя замок в деревне Грязь, чтобы исключить потери недвижимости мужа-иноагента.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Галкиным и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее подруга Пугачевой рассказала о трудностях жизни певицы за границей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами