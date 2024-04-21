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Поплавская рассказала о преследовавшем ее маньяке

Актриса Яна Поплавская призналась, что ее преследовал маньяк

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the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская рассказала на Центральном телевидении, что ее преследовал маньяк. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По словам Поплавской, незнакомец преследовал ее, когда ее младшему сыну Никите было около пяти лет. Однажды мужчина пришел в квартиру артистки.

«Раздается звонок в дверь, он (сын) ее открывает, там стоит мужчина, который пытается войти, и говорит: «Я пришел за тобой!» Меня парализовало. Я закричала», — вспомнила актриса.

Затем старший сын Поплавской Клим схватил незнакомца и повалил его на пол, завязал ему ремнем руки и привязал к батарее. Артистка вызвала полицию, однако после этого преследования не закончились. По словам актрисы, мужчина присылал ей пугающие подарки и послания.

«Я до сих пор помню, как с ужасом подходила к дверям, у меня пропал дар речи. Это человек писал, мол, у тебя есть, но ты моя, мы с тобой будем гореть вместе. Казалось бы бред, но что-то в этом письме заставило меня заледенеть», — поделилась артистка.

Преследователя смогли поймать, когда тот вновь пришел в дом к Поплавской. Позже, по словам актрисы, у мужчины выявили психическое расстройство и определили в психиатрическую клинику.

Ранее Яна Поплавская обвинила бардов Никитиных в финансировании ВСУ.

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