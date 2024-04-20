Никас Сафронов раскрыл свой секрет молодости: «Молиться — это обязательно»

Художник Никас Сафронов в беседе с PROZvezd рассказал, как поддерживает здоровье и молодость.

«Я пью теплую воду на голодный желудок по утрам – настаиваю всю ночь с медом в серебряном стакане. Потом приседаю в день раз 35–40. Когда принимаю душ, сам себе массирую поясницу. Это упражнение не дает позвоночнику болеть. Также нужно молиться – это обязательно», — заверил Сафронов.

По словам живописца, молитва придает ему тонус, силы и веру в будущее. Помимо этого, художник старается окружить себя интересными, позитивными и умными людьми. Сафронов считает, что такое окружение не позволяет ему состариться. По словам артиста, общение с подобными людьми наполняет его жизненной энергией и радостью.

В апреле Сафронов признался, что у него остались только позитивные воспоминания о певице Алле Пугачевой. Художник отметил, что с Примадонной было комфортно и легко дружить. Он назвал ее гибкой, умной и сообразительной в общении. Он считает артистку интересным рассказчиком и удивительной хозяйкой.

Ранее Светлана Немоляева обрадовалась, что здоровье еще позволяет ей работать.