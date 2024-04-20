«Большая честь»: Мари Краймбрери подарила песню Владимиру Преснякову

Певица Мари Краймбрери призналась, что написала песню для Владимира Преснякова. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Для меня большая честь разговаривать с тобой на «ты» и знать, что мы с тобой сильно-сильно друг друга любим. Я испытывала самый большой страх в своей жизни: вдруг не понравится? Я дико волнуюсь, будто мне снова пять лет», — заявила Краймбрери.

Артистка уточнила, что новую песню еще пока никто не слышал, так как Краймбрери еще не передала трек Преснякову. По словам звезды, она несколько раз советовалась с продюсером, так как очень нервничала из-за потенциальной реакции певца.

Весной 2022 года появились слухи о романе Мари Краймбрери с блогером Давой, который в конце апреля подтвердил, что у него появилась новая девушка. Однако блогер отказывался называть имя возлюбленной. Затем издание Super засняло Манукяна на свидании с певицей. При этом Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях. В марте Краймбрери сообщила, что «сошлась с бывшим», на сцене своего концерта в Минске.

Ранее Никита Михалков назвал Слепакова талантливым артистом и пожалел его.