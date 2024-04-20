Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Большая честь»: Мари Краймбрери подарила песню Владимиру Преснякову

Певица Мари Краймбрери написала песню для Владимира Преснякова

close
100%
Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певица Мари Краймбрери призналась, что написала песню для Владимира Преснякова. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Для меня большая честь разговаривать с тобой на «ты» и знать, что мы с тобой сильно-сильно друг друга любим. Я испытывала самый большой страх в своей жизни: вдруг не понравится? Я дико волнуюсь, будто мне снова пять лет», — заявила Краймбрери.

Артистка уточнила, что новую песню еще пока никто не слышал, так как Краймбрери еще не передала трек Преснякову. По словам звезды, она несколько раз советовалась с продюсером, так как очень нервничала из-за потенциальной реакции певца.

Весной 2022 года появились слухи о романе Мари Краймбрери с блогером Давой, который в конце апреля подтвердил, что у него появилась новая девушка. Однако блогер отказывался называть имя возлюбленной. Затем издание Super засняло Манукяна на свидании с певицей. При этом Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях. В марте Краймбрери сообщила, что «сошлась с бывшим», на сцене своего концерта в Минске.

Ранее Никита Михалков назвал Слепакова талантливым артистом и пожалел его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами