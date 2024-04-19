Ирина Ортман рассказала о конфликте с Настей Крайновой

Певица Ирина Ортман в интервью «Телепрограмме» рассказала, что помирилась с бывшей солисткой «Тутси» Настей Крайновой.

«Да, был конфликт действительно, но мы выяснили отношения. Сейчас мы нормально общаемся, здороваемся. Не скажу, что мы дружим, но подписаны в социальных сетях и достаточно по-доброму можем с ней парой фраз перекинуться», — отметила Ортман.

Она также раскрыла, что «Тутси» решили воссоединиться, так как соскучились друг по другу. Певицы записали песню, которая понравилась фанатам, что стало для них мотивацией снова начать давать концерты. Затем «Тутси» встретились с продюсером Виктором Дробышем, который предложил им снова выступать вместе.

«Поклонников прибавилось, потому что те наши поклонники, которые были еще при «Фабрике», они подросли, у них появились свои детки. Они стали ставить наши песни своим деткам, на концерт приходят уже полными семьями, где поют все хором», — похвасталась Ортман.

В феврале 2023 года артистка жаловалась, что Крайнова позволила себе ряд оскорбительных высказываний в адрес коллектива «Тутси» и его участниц. Ортман отметила, что это может повлечь за собой судебное разбирательство.

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