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Гуф извинился перед травмированной девушкой и назвал хулигана «чмом»

Shot: рэпер Гуф обругал фаната, который случайно ударил девушку на его концерте

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Рэпер Гуф назвал «чмом» нетрезвого фаната, который ударил девушку на его концерте, сделав сальто со сцены в толпу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, Гуф также написал письмо с извинениями в адрес девушки Снежаны, которая получила травму из-за спонтанного трюка фаната. Shot выяснил, что 19-летний Артем работает комплектовщиком на складе и мечтает стать рэпером. Он хотел удивить Гуфа своим прыжком на сцену и сальто со сцены обратно, поэтому для храбрости выпил перед концертом. Теперь виновнику грозит до 15 суток по статье «Мелкое хулиганство».

Накануне сообщалось, что молодой человек сделал сальто со сцены в зрительный зал, задев ногой девушку, на концерте рэпера Гуфа. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Гуф, в свою очередь, сразу же спросил, не пострадал ли кто-то после случившегося. Позднее другие поклонники начали возмущаться поведением фаната. Рэпер успокоил тех, кто попытался побить парня.

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