В полуфинале шоу «Маска» появятся два специальных конкурсанта

В полуфинале шоу «Маска» на сцену выйдут два новых конкурсанта в костюмах Тыквы и Космонавта. Об этом пишет «СтарХит».

Специальные гости наравне с другими участниками проекта выступят в своих костюмах и ответят на вопросы жюри, чтобы подсказать им свою личность. Вне зависимости от того, угадают жюри настоящих звезд под костюмами или нет, специальные гости в любом случае откроют зрителям свое лицо. Одна из членов судейской коллегии, певица Валерия призналась, что очень сильно удивилась, узнав, кто скрывался под масками Тыквы и Космонавта.

«Больше я удивилась только Пригожину в Ананасе», — воскликнула Валерия.

Последним приглашенным гостем оказалась Анита Цой — она спела номер из фильма «Летучий корабль» в костюме Бабки-Ежки. Сейчас в проекте осталось всего 6 участников: Бабочка, Енот, Кот, Щенок, Змей Горыныч и Матрешка. В первом полуфинале проект покинет один из участников, в финал выйдут всего четыре «маски».

Ранее Лера Кудрявцева стала членом жюри шоу «ВИА Суперстар!».