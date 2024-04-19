Анастасия Костенко пожаловалась на безвыходное положение после рождения нового ребенка

Модель и блогер Анастасия Костенко в своем Telegram пожаловалась, что ее новорожденный сын Ярослав недостаточно активно прибавляет в весе.

«Иногда мне кажется, что я в безвыходном положении, и у меня опускаются руки. Мне казалось, что все отлично и малыш прибавляет, но вес встал. Вчера было чистое грудное вскармливание (ГВ) и прекрасное поведение. Сегодня утром посмотрела подгузник — и вместе с консультантом по грудному вскармливанию мы приняли решение продолжать докорм», — написала Костенко.

По словам модели, проблемы с кормлением малыша стали причиной большого количества стресса и переживаний. Из-за проблем со вскармливанием Костенко чувствует себя «ужасной мамой» и переживает за здоровье малыша. Помимо этого, модель нервничает из-за скорого отъезда матери, которая пока не хочет переезжать в Москву.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. В их браке родилось четверо детей. В мае Костенко сделала операцию по увеличению груди. Хирургическое вмешательство происходило в клинике в Дубае. Она объясняла, что ее формы стали меньше после грудного вскармливания.

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