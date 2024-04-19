Умер актер, который снимался с Зеленским в сериале «Слуга народа»

Актер театра и кино Петр Никитин умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает сайт Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Причину смерти артиста в сообщении не уточнили.

Артист родился 20 февраля 1963 года. В 1990 году, после окончания Харьковского госинститута искусств, он служил в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина и был актером Центра современного искусства «Новая Сцена».

Никитин приобрел известность после того, как в 2017 году снялся в комедии «Слуга народа — 2. От любви до импичмента» вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне в возрасте 64 лет умер российский режиссер и актер Александр Пономарев. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

До этого в Москве в возрасте 77 лет ушел из жизни советский актер Виктор Степанов. Он исполнил одну из ролей в фильме режиссера Бориса Долина «Верные сердца», вышедшем в 1959 году.

Ранее стало известно о смерти актера московского театра «Геликон-Опера» Дмитрия Овчинникова.