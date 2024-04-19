Названы члены жюри шоу «ВИА Суперстар!»

В Москве стартовали съемки музыкального шоу «ВИА Суперстар!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала НТВ.

В новом проекте восемь музыкальных коллективов, которые стали наиболее известны в период 80-90-х и нулевых, поборются за звание «суперстаров». В качестве жюри выступили телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и певцы Стас Пьеха и Наташа Королева.

Выпуски новой программы будут посвящены определенным темам. Система оценок будет такая же, как в оригинальном проекте: огонь от жюри означает два балла, фейерверк — один, пшик — ноль. В финале группы представят свои новые композиции.

Кудрявцева назвала крутой идею сделать проект «Суперстар!» с группами. Телеведущей показалось самым интересным то, что коллективы начнут выходить из своих привычных образов.

«Я всегда честно говорю свое мнение. Надо понимать, что оценки жюри — это вкусовщина, все очень субъективно. Иногда они совпадают с мнением зрителей, иногда нет. Но не выставлять баллы мы не можем, таковы правила», — поделилась телеведущая.

Наташа Королева заявила, что зрителей проекта ждет интересное шоу, невероятные номера, а также «море позитива и хорошего настроения». Артистка считает, что будет сложнее давать оценку целой группе, так как учитывать нужно всех участников.

«Очень важно, как выступит группа, как каждый участник прочувствует номер, будут ли все артисты гармоничны. Кто-то может выделяться, а кто-то, наоборот, быть в аутсайдерах, тормозить остальных и тем самым это будет влиять на оценку», — отметила певица.

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