Стало известно о многомиллионном гонораре «Тату» за выступление в Минске

Продюсер Евгений Бабичев признался, что его удивил гонорар воссоединившейся на концерте в Минске группы «Тату». Слова эксперта передает NEWS.ru.

«Участницы получили за 15-минутное выступление в Минске порядка 10 млн рублей каждая», — заявил он.

Эксперт отметил, что девушки выручили «весьма солидную сумму» за исполнение нескольких песен и подчеркнул, что на данный момент артистки не самые популярные в шоу-бизнесе.

В сентябре 2022 года «Тату» выступили в Минске после 9 лет перерыва. Во время концерта девушки исполнили три своих хита: All The Things She Said, «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». В СМИ подчеркивали, что участницы группы Юлия Волкова и Лена Катина отмечали, что состоявшееся выступление — это «разовая акция», а не воссоединение.

Недавно стало известно, какие артисты больше всего зарабатывают в России. По словам Бабичева, из сольных артистов сейчас в топе Полина Гагарина, Shaman, Филипп Киркоров и Анна Asti. Они, заявил эксперт, зарабатывают от шести до восьми миллионов рублей за выступление.

