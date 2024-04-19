Бывший участник группы «На-На» о Бари Алибасове: «Настоящий тиран и деспот»

Бывший участник коллектива «На-На», певец Павел Соколов признался, что продюсер Бари Алибасов держал группу в строгости. Его слова передает «Вечерняя Москва».

«Иногда настоящий тиран и деспот! Каким еще надо быть, чтобы установить дисциплину в коллективе из двадцати взбалмошных и эмоциональных молодых людей?» — подчеркнул исполнитель.

Соколов заявил, что данные Алибасовым уроки пригодились ему в жизни неоднократно. Певец пояснил, что продюсер «умел выбить» из артистов ощущение собственной звездности, напоминая всегда о важности зрителя.

По словам Соколова, Алибасов не противился тому, что участники «На-Ны» заводят мимолетные романы, однако ему не нравилось, когда они вступали в серьезные отношения. Впрочем, добавил Соколов, музыканты все равно женились, а Алибасову приходилось с этим «смиряться и время от времени ворчать».

В начале марта Сын Бари Алибасова раскрыл, где находится продюсер после выписки. Он уточнил, что его отец чувствует себя хорошо, добавив, что отец находится на даче.

Ранее стало известно о многомиллионном гонораре «Тату» за выступление в Минске.