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Бузова об экзотических животных: «Держала в доме футболиста»

Певица Ольга Бузова сравнила бывшего мужа Дмитрия Тарасова с животным

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Алексей Майшев/РИА Новости

Телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Это нормально?» подшутила над бывшим супругом Дмитриев Тарасовым, сравнив его с животным. Выпуски программы опубликованы на Rutube.

«Никакие дикие животные мне не страшны после того, как я у себя в доме несколько лет держала футболиста», — заявила певица.

Эту фразу артистка произнесла, когда на шоу поднялась тема экзотических животных, содержащихся в домах у людей. Соведущий Бузовой Дмитрий Дибров спросил у певицы, смогла бы она держать в своей квартире подобного питомца, после чего исполнительница вспомнила о бывшем муже.

Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, Тарасов утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на блогерше Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. В феврале 2024-го Бузова уже высмеивала бывшего мужа в шоу «Это нормально?». Она отметила, что спортсмена «уже не знают», хотя когда-то он был популярным.

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