Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Машков оценил потребность в фильмах про спецоперацию на Украине

Машков считает, что сценарии фильмов про СВО нужно писать искренними

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Сценарии фильмов про специальную военную операцию на Украине нужно писать искренними, так как в таких фильмах существует реальная потребность. Об этом ТАСС заявил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

«Конечно же, они необходимы. Но очень важно, чтобы это были талантливые, искренние произведения, потому что основа любого кино — это сценарий, сценарий со словами, которые должны попадать туда, куда и должно попадать слово — в сердце, в душу», — заявил Машков.

Актер добавил, что на данный момент ему не поступали предложения сняться в фильме о спецоперации на Украине.

До этого режиссер Никита Михалков признался, что студия «Тритэ» может снять фильм об спецоперации на Украине только при условии хорошего сценария.

По словам Михалкова, чтобы создавать подобные картины должно пройти время.

Ранее РПЦ обвинила в циничности Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Киркорова из-за благотворительности.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами