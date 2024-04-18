Спилберг снимает фильм об НЛО, основанный на собственной идее

Режиссер Стивен Спилберг работает над фильмом об НЛО. Об этом сообщает издание Variety.

По данным издания, фильм будет основываться на собственной идее создателя «Инопланетянина». Сценарий к проекту напишет Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Миссия невыполнима» и «Человек-паук»). Однако другие детали неизвестны.

В начале января сообщалось, что студия Universal запускает в разработку новый фильм по «Миру Юрского периода», планируя полностью перезагрузить вселенную. Сценарий к ней также напишет Кепп — автор «Парка Юрского периода» 1993 года и второй части «Затерянный мир» 1997 года. Отмечалось, что изюминкой нового фильма станет совершенно новый взгляд на эпоху Юрского периода. Продюсерами выступят Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл (все части «Назад в будущее») и Патрик Кроули («Легенды осени»).

В октябре 2023 года ходили слухи, что Спилберг может начать съемки ремейка «Буллитта» с Брэдли Купером в главной роли в 2024 году.

Ранее сообщалось, что неизлечимо больная Селин Дион выпустит фильм о борьбе с недугом.