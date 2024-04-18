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Умер режиссер Александр Пономарев

Российский режиссер и актер Александр Пономарев умер в Москве в возрасте 64 лет

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Максим Блинов/РИА Новости

В возрасте 64 лет умер российский режиссер и актер Александр Пономарев. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Telegram-канале.

В РАМТ назвали Пономарева режиссером, способным слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, мастером литературного театра, которому удалось пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить произведения Александра Островского и Велимира Хлебникова.

Пономарев поставил в РАМТе «Победу над солнцем», благодаря которой театр получил свою первую «Золотую маску» в номинации «Новация» (1997). Среди других его работ «Шаман и Снегурочка» по пьесам вышеназванных писателей (1999), «Любовь и смерть Зинаиды Райх» по пьесе Валерия Семеновского (2018), «Блоха» Евгения Замятина (2021) и другие.

Александр Пономарев — режиссер и актер. Он родился 3 января 1960 года в Астрахани. Окончил Школу-студию МХАТ. Работал в разных театрах, создал театр-студии «Чет-нечет» (при «Творческих мастерских»). Выпустил более 100 спектаклей на радио, в театрах России и других стран.

Накануне стало известно, что в Москве в возрасте 77 лет умер советский актер Виктор Степанов. Он исполнил одну из ролей в фильме режиссера Бориса Долина «Верные сердца», вышедшем в 1959 году.

Ранее стало известно о смерти актера московского театра «Геликон-Опера» Дмитрия Овчинникова.

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