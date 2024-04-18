Деревянко ответил на слухи о пиар-романе: «Мы вообще редко видимся»

Актер Павел Деревянко появился на премьере фильма «Почему ты?» вместе со своей возлюбленной, дизайнером Зоей Фуць и посмеялся над слухами о пиар-романе с новой избранницей. Слова артиста цитирует издание «Страсти».

«Правильно говорят, правильно. Чистый пиар. Мы вообще редко встречаемся, у нее второй этаж, у меня первый...» — сыронизировал Деревянко.

Он также рассказал, как старается поддерживать химию в отношениях, произнеся фразу: «Махаться надо». Как отмечает издание The Voice, вскоре Фуць попыталась остановить развеселившегося Деревянко и попросила актера отвечать «нормально». Пара поделилась, что они любят оставаться наедине и смотреть фильмы, а также путешествовать вдвоем.

«Но чисто как пиар-романчик!» — не удержался Деревянко.

В начале апреля актер заявил, что отказался от свободных отношений ради возлюбленной. До этого Деревянко рассказывал, что уже подружился с детьми Фуць. У женщины два сына от первого брака. Актер, в свою очередь, является отцом двух дочерей от Дарьи Мясищевой. Артист отметил, что только планирует знакомить партнершу с девочками.

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