Стали известны подробности иска мужа Лерчек о разделе имущества

Симоновский районный суд Москвы оставил без движения иск мужа Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

По данным Shot, Чекалин направил иск на 1,2 миллиарда рублей. Супруги делят имущество на фоне развода, в числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 миллионов рублей.

25 марта стало известно, что мировой судья 246-го судебного участка Москвы рассмотрит заявление о расторжении брака Чекалиных. В тот день блогеры не пришли на заседание суда по их разводу. 11 апреля Артем Чекалин подтвердил развод с Лерчек.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее стало известно, что семья Лерчек продает дом, где проходили обыски на фоне уголовного дела.