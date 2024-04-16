Стало известно, что будет с детьми Блиновской после ухода мужа на СВО

Адвокат Александр Добровинский заявил «Газете.Ru», что детей блогерши Елены Блиновской могут передать ближайшим родственникам после ухода ее мужа на СВО.

Среди ближайших родственников Добровинский выделил бабушку, дедушку, теть и дядь. По его мнению, детей, вероятнее, передадут родителям Блиновской или ее мужа.

«В случаях, когда несовершеннолетние дети остаются без присмотра родителей, привлекается орган опеки, который устанавливает временную опеку. Как правило, это ближайшие родственники», — заявил адвокат.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате 906 млн руб. налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Следователи выяснили, что, предположительно, блогер смогла «отмыть» 700 млн руб. Алексею Блиновскому предъявили аналогичные обвинения. Его признали соучастником.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.

13 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что супруг блогерши Елены Блиновской Алексей отправился на СВО. Алексей в составе Донецкого корпуса занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями.

Ранее бывшего адвоката Ефремова заметили на фронте вместе с Блиновским.