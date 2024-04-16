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Айза сделала пластическую операцию

Блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что чувствует себя хорошо после пластики

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала пластику груди.

Айза рассказала, что чувствует себя хорошо, но пока отходит от наркоза. Она поблагодарила поклонников за переживания, заботу и поддержку, отметив, что операция была несложная. Блогерша попросила за нее не беспокоиться.

«Сиськи мои подшили, я в себе, в классном месте. Буду ночевать сегодня в больнице впервые за много лет. Без детей. Даже мне этот опыт как-то интересен», — поделилась бизнесвумен.

Айза отметила, что хирургическое вмешательство не обошлось без инцидентов.

«Как всегда, хирурги из далекого 2011 года что-то во мне забыли. Но мне все исправили. Так что пляшем дальше», — рассказала блогерша.

В феврале Айза сообщила, что планирует сделать пластику груди. Блогерша пройдет хирургическую процедуру по уменьшению и подтяжке груди без использования имплантов. Она также хочет сделать коррекцию рубцов, оставшихся с прошлых операций. Блогерша объяснила, что ее бюст стал не таким «бодрым» после рождения второго сына Элвиса и похудения.

Ранее Айза рассказала о своей зависимости от сахара.

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