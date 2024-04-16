«Блатная романтика»: Алексей Нилов раскритиковал «Слово пацана»

Актер Алексей Нилов в шоу «Легенда» для RTVI признался, что ему было неприятно смотреть сериал «Слово пацана».

«Я посмотрел первую серию… Ну мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности… Я понял, что, вероятно, была поставлена задача оттолкнуть молодежь. Но результат, по-моему, противоположный возымелся. Тут же блатная романтика», — высказался Нилов.

При этом артист высоко оценил работу съемочной группы. По словам Нилова, он посмотрел весь сериал целиком и сделал вывод, что операторы и режиссер Жора Крыжовников отлично выполнили свою работу. Артист назвал «Слово пацана» достойным сериалом и выразил мнение, что у шоу был очень хороший маркетинг. Нилов считает, что практически любое произведение искусства можно распиарить до такой же степени.

«То есть это, наверное, войдет в учебники по маркетингу — как нужно раскручивать сериал. Слава Богу, что сериал достойный. Но также можно раскрутить и любое… нецензурное слово», — пошутил актер.

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