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Михаил Шуфутинский рассказал, почему не пел «3 сентября» на концертах

Михаил Шуфутинский признался, что редко пел «3 сентября» на концертах

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, что не исполнял песню «3 сентября» на концертах в течение длительного времени после ее выхода в 1994 году, потому что она не подходила под репертуар «того времени». Об этом певец рассказал в интервью «Москве 24».

«Лет 10–12 с того момента, когда она вышла, я ее в концертах даже не пел – изредка. Ну, это был медляк такой, а это было время, когда дискотека, «Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша» — и вдруг такая пронзительная лирическая песня. <...> Она была не очень кстати тогда, потому что она была чересчур серьезной – для репертуара того времени, который исполнялся на концертах», — поделился он.

Артист добавил, что песня неожиданно обрела свою популярность около 15 лет назад и с тех пор продолжает становиться «лучше и лучше». Шуфутинский также отметил, что его не раздражают мемы, посвященные треку, потому что их делают «по-доброму».

В конце марта «Газета.Ru» выяснила, что словосочетание «Третье сентября» было зарегистрировано в качестве товарного знака. При этом бренд зарегистрировал не исполняющий хит «Третье сентября» уже 30 лет Михаил Шуфутинский, а поэт и композитор Игорь Николаев — автор песни.

Ранее Михаил Шуфутинский раскрыл, собирается ли венчаться с молодой возлюбленной.

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