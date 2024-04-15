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Александр Петров раскрыл, считает ли Борисова конкурентом в кино

Актер Александр Петров заявил, что не считает Борисова конкурентом в кино

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Актер Александр Петров заявил в беседе с NEWS.ru, что не считает Юрия Борисова своим конкурентом в кино.

Петров назвал Борисова своим коллегой и безумно талантливым человеком. Артист признался, что всегда с «огромным удовольствием» снимается в картинах с Юрием. Актеры снялись в фильмах «Сто лет тому вперед» и «Вторжение». Петров понадеялся на дальнейшее сотрудничество с коллегой в будущем.

«И я получаю фантастическое удовольствие от работы с таким человеком, с таким мегаталантливым, как Юра Борисов», — поделился артист.

Александр Петров дебютировал в кино в 2010 году в сериале «Голоса». Он получил наибольшую известность после съемок в проекте «Полицейский с Рублевки». В фильмографии артиста более 70 работ. Он снялся в таких картинах, как «Лед», «Метод», «Текст», «Звоните ДиКаприо!».

25 января продюсер Дарья Новицкая заявила, что Петров получает около 200-250 тысяч рублей за съемочный день.

В тот же день издание 76.ru сообщило со ссылкой на источник из театра Ермоловой, что Петров зарабатывает от полумиллиона рублей за смену в кино. По данным издания, гонорар Петрова на съемках может достигать 700 тысяч рублей.

Ранее Шуфутинский поспорил с Успенской из-за «крикливости» Виктора Салтыкова.

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