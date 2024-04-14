Никита Кологривый написал поэму для дочери в СИЗО

Актер Никита Кологривый рассказал в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, что написал поэму и сказку для дочери в СИЗО.

Кологривый признался, что хочет записать для дочери диск со своими произведениями. Артист отметил, что ему понравилось заниматься писательством.

«Я вообще скептически отношусь к своей поэзии, а здесь, к счастью, нечем было заняться, кроме этого. Поэтому я рад, что посвятил своим детским приколам время», — поделился артист.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

В апреле телеведущий Марат Башаров заявил, что считает неудивительным скандальное поведение Кологривого, так как слава пришла к нему в молодом возрасте. Артист отметил, что на месте коллеги пошел бы бесплатно поработать уборщиком на месяц в том ресторане, где устроил пьяный дебош.

Ранее Водонаева заявила, что Кологривый может ударить Сатира за пародию.