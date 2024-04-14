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Силовики приехали на концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге

Ura.ru: Росгвардия дежурила на концерте группы «Пикник» в Екатеринбурге

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Екатеринбурге усилили меры безопасности на концерте группы «Пикник». Об этом сообщает Ura.ru.

Выступление «Пикника» проходит на концертной площадке «Екатеринбург-Экспо». На ее территории дежурят бригада скорой помощи, ГИБДД, Росгвардия и полиция.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

27 марта состоялся концерт «Пикника» в Санкт-Петербурге. Группа начала мероприятие с минуты молчания в память о пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным Shot, коллектив приостановил прием заявок на частные мероприятия минимум до мая 2024 года.

29 марта директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал, что значительные потери понесли и коллектив, и оркестр. Он подчеркнул, что музыканты больше переживают не из-за утраченных инструментов, а из-за людей, которых не стало в результате теракта.

Ранее Паша Техник отменил несколько концертов.

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