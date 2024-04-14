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Анна Семенович рассказала, что ее чуть не изнасиловали бандиты в 90-х

Певица Анна Семенович рассказала, что ее пытались изнасиловать бандиты в 90-х

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Пресс-служба «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук

Певица Анна Семенович призналась в шоу «Ты не поверишь!», что до нее домогались в 90-х.

По словам Семенович, однажды ее и ее подругу чуть не увезли и не изнасиловали бандиты. Их спас парень, который увидел, как девушек пытаются утащить, и вызвал полицию.

«Нас вытащили буквально из машины», — вспомнила артистка.

Семенович также рассказала, что группа «Блестящие» выступала в заведениях, где отдыхали «прибандичные ребята». Мужчины выходили на сцену в нетрезвом виде к певицам и вырывали у них микрофоны.

«Мне пришлось разговаривать с ними. Рассказывать, что я тоже полуспортсменка, потому что они все спортсмены. Говорю: «Ну че, ваша, наверное». Они говорят: «Ну тогда пойте, девчонки, мы вас не тронем», — поделилась исполнительница.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино.

Ранее Анна Семенович рассказала о состоянии матери после операции.

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